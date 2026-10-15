قائد الجيش استقبل سفيرة سويسرا والصلح

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة السويسرية نيكول رودار، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان.



كما أعربت السفيرة السويسرية عن "تقدير بلادها لجهود الجيش ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار"، مؤكدة "جهوزية سويسرا لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى حل مستدام في البلاد".



كذلك، استقبل قائد الجيش الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، وتناول البحث الأوضاع العامة، وتم التشديد على أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل التحديات التي تواجهها.