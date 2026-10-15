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عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له

أخبار لبنان
2026-10-15 | 13:00
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عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
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عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة.

وتطرق البحث أيضا إلى الوضع في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.
 
وطلب الرئيس عون من الوزير روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الاطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم.

وخلال الاتصال أكد الرئيس عون للوزير روبيو أن الجيش والقوى الامنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب وما سجل في الايام القليلة الماضية من اجراءات يندرج في هذا السياق، لافتاً إلى ان الاجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال اليها ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين وان القوانين ستطبق من دون اي محاباة.

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