لاكروا زار ثكنة بنوا بركات في صور وتفقد المقر العام لـ"اليونيفيل"

زار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، يرافقه قائد "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أبانيارا قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، والتقى قائد القطاع العميد الركن نيكولاس تابت.



وتم خلال اللقاء، البحث في التعاون والتنسيق بين "اليونيفيل" والجيش، ودون لاكروا كلمة في سجلات الجيش.



ثم انتقل إلى المقر العام لـ"اليونيفيل"، حيث اقيم له عرض عسكري رمزي بحضور أبانيارا، الذي اجتمع معه والضباط. ثم التقى موظفي "اليونيفيل".



وتهدف الزيارة إلى الاجتماع مع قيادة "اليونيفيل" والموظفين قبل إنهاء مهامها، بعد ثلاثة أشهر في جنوب لبنان.