الرئيس عون اطلع من خيرالله وابو كسم على مسودة كتاب "طوبى للساعين إلى السلام" يوثّق زيارة البابا إلى لبنان

اطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون من رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم، على مسودة كتاب بعنوان "طوبى للساعين إلى السلام"، يوثّق بالصور والكلمات زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان العام الماضي.



وسيُطلق الكتاب خلال احتفال يُقام في الصرح البطريركي في بكركي، في الذكرى السنوية الأولى للزيارة.