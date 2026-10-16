الجيش: تسلّم 10 شاحنات ضمن برامج المساعدات الأميركية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه أنه جرى في مرفأ بيروت تسلُّم 10 شاحنات نوع Oshkosh ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش.