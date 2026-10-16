سفير فيتنام لدى لبنان يزور غرفة طرابلس الكبرى

استقبل نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي إبراهيم فوز، سفير فيتنام في لبنان نجوين نام دوونغ، يرافقه السكرتير الاول لدى السفارة ثاي دوك كهاي والقنصل الفخري لفيتنام السيد شادي عيسى ومير فرع شركة تأمين الشرق الأوسط في طرابلس فادي الشامي بحضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان وبكري إسماعيل، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير فرص التعاون المشترك بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة والاستثمار.وتناول نائب الرئيس فوز خلال اللقاء المشاريع والمبادرات التي تعمل عليها غرفة طرابلس الكبرى، ودورها في تطوير البنية الاقتصادية واللوجستية المتعلقة بالمرافق العامة الإقتصادية العامة ، وتعزيز التكامل بين تلك المرافق الحيوية، بما يتيح فرصاً أوسع للتعاون مع الجانب الفيتنامي.واعرب السفير دوونغ عن سروره أن يكون في غرفة طرابلس والشمال معرباً عن "تطلعات بلاده إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والإستثماري مع لبنان عموماً وطرابلس خصوصاً ، واستكشاف فرص الشراكة التي تخدم المصالح ذات الإهتمام المشترك انطلاقاً من الإمكانات التي يمتلكها البلدان في بناء جسور التواصل بين الجانبين لا سيما على نطاق القطاع الخاص".