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فريد البستاني يشارك في ندوة دولية في باريس لمناسبة مئوية الدستور اللبناني

أخبار لبنان
2026-10-16 | 07:54
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فريد البستاني يشارك في ندوة دولية في باريس لمناسبة مئوية الدستور اللبناني
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فريد البستاني يشارك في ندوة دولية في باريس لمناسبة مئوية الدستور اللبناني

يشارك رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، في الندوة الدولية التي تُعقد في قصر لوكسمبورغ مقرّ مجلس الشيوخ في العاصمة الفرنسية باريس، لمناسبة مرور مئة عام على صدور الدستور اللبناني (1926–2026)، بتنظيم من مجموعة الصداقة الفرنسية–اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي.

وتجمع الندوة شخصيات برلمانية بارزة بالإضافة الى مراجع أكاديمية وقانونية وقضائية ومؤسساتية من لبنان وفرنسا، حيث شارك من الجانب اللبناني بالإضافة الى النائب البستاني كلّ من سفير لبنان لدى فرنسا ربيع الشاعر والنائب وليد البعريني ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية اللبنانية-الفرنسية سيمون ابي رميا.

وتركّز الندوة في البحث في التجربة الدستورية اللبنانية على مدى قرن، واستعراض أبرز محطاتها والتحديات التي واجهتها، إلى جانب مناقشة آفاق تطوير النظام الدستوري وتعزيز دولة القانون والمؤسسات في لبنان.

وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة لكونها تتيح قراءة التجربة الدستورية اللبنانية منذ عام 1926، ومناقشة سبل تطويرها بما يعزز دور المؤسسات الدستورية ويرسّخ دولة القانون، في ظل التحديات السياسية والمؤسساتية التي يواجهها لبنان.

وتندرج مشاركة النائب البستاني في هذا اللقاء في إطار اهتمامه بالشأنين التشريعي والمؤسساتي، ومتابعته القضايا المرتبطة بتعزيز دور المؤسسات وترسيخ دولة القانون، فيما تشكّل الندوة مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل النظام الدستوري اللبناني وآفاق إصلاحه

أخبار لبنان

فريد البستاني

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باريس

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