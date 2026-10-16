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LBCI

رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين

أخبار لبنان
2026-10-16 | 08:26
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رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين
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رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين

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