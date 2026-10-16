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بري استقبل رئيس الوزراء القطري والسفير المصري وقائد الجيش

أخبار لبنان
2026-10-16 | 08:19
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بري استقبل رئيس الوزراء القطري والسفير المصري وقائد الجيش
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بري استقبل رئيس الوزراء القطري والسفير المصري وقائد الجيش

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان اضافة الى العلاقات اللبنانية القطرية.
 

وحمل الرئيس بري، الزائر القطري "شكر وتقدير اللبنانيين لقطر وأميرها وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان كل لبنان وجنوبه على وجه الخصوص، وحرص قطر على دعم سيادة لبنان وتحرير أرضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم واستعدادها المؤازرة على تعافي لبنان وقطاعاته، كما المساهمة في إعادة الإعمار".

وأكد الرئيس بري "التطابق في المواقف مع الوزير القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات ولا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني، باعتباره الضامن والحامي لهذه العناوين".
 

واستقبل الرئيس بري، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى لبنان تميم هاني عبد المنعم خلاف في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت الزيارة أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .

وتحدث السفير خلاف بعد الزيارة: "تشرفت اليوم بمقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري في أول لقاء معه منذ تعييني سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعقب تقديم أوراق اعتمادي بالأمس للرئيس العماد جوزيف عون. وكان لقائي مع الرئيس بري انعكاسا واضحا لمدى خصوصية العلاقات المصرية اللبنانية وعمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وقد أكدت للرئيس بري على تطلعي للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة ذات الأولوية". 

وأضاف: "أكدت ثوابت الموقف المصري من التطورات في لبنان، وعلى دعم مصر الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والتأكيد على رفضنا الكامل للمساس بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، والتأكيد على عدم المساس بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وأغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر للرئيس نبيه بري وأتطلع للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة". 

وتابع: "كما تناول اللقاء أيضًا مسألة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار في لبنان وأكدت الاستعداد الكامل للشركات المصرية والحكومة المصرية الوزارات والأجهزة والمؤسسات المختلفة لتقديم أشكال كافة الدعم للدولة اللبنانية خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة والكهرباء والطاقة وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة يكون هناك نشاط مكثف في العلاقات المصرية اللبنانية والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية".


واستقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه في الأوضاع العامة ولاسيما الأمنية منها والمستجدات الميدانية وشؤون المؤسسة العسكرية.
 

أخبار لبنان

بري

محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني

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