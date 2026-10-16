أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري استقبل رئيس الوزراء القطري والسفير المصري وقائد الجيش
أخبار لبنان
2026-10-16 | 08:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
بري استقبل رئيس الوزراء القطري والسفير المصري وقائد الجيش
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني والوفد المرافق، في حضور السفير القطري لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والمستشار الاعلامي لرئيس المجلس النيابي علي حمدان، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل اعتداءاتها على لبنان اضافة الى العلاقات اللبنانية القطرية.
وحمل الرئيس بري، الزائر القطري "شكر وتقدير اللبنانيين لقطر وأميرها وقوفهما الدائم إلى جانب لبنان كل لبنان وجنوبه على وجه الخصوص، وحرص قطر على دعم سيادة لبنان وتحرير أرضه كاملة من الاحتلال الإسرائيلي وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم واستعدادها المؤازرة على تعافي لبنان وقطاعاته، كما المساهمة في إعادة الإعمار".
وأكد الرئيس بري "التطابق في المواقف مع الوزير القطري حول أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الداخلية ودعم المؤسسات ولا سيما الأمنية منها وفي مقدمها الجيش اللبناني، باعتباره الضامن والحامي لهذه العناوين".
واستقبل الرئيس بري، سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى لبنان تميم هاني عبد المنعم خلاف في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان، وكانت الزيارة أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
وتحدث السفير خلاف بعد الزيارة: "تشرفت اليوم بمقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري في أول لقاء معه منذ تعييني سفيرًا لجمهورية مصر العربية لدى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وعقب تقديم أوراق اعتمادي بالأمس للرئيس العماد جوزيف عون. وكان لقائي مع الرئيس بري انعكاسا واضحا لمدى خصوصية العلاقات المصرية اللبنانية وعمق الروابط التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، وقد أكدت للرئيس بري على تطلعي للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة ذات الأولوية".
وأضاف: "أكدت ثوابت الموقف المصري من التطورات في لبنان، وعلى دعم مصر الكامل للحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، والتأكيد على رفضنا الكامل للمساس بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701. كما تم التأكيد أيضا على ضرورة تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لتمكينه من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية، والتأكيد على عدم المساس بوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، وأغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر للرئيس نبيه بري وأتطلع للعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "كما تناول اللقاء أيضًا مسألة التعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار في لبنان وأكدت الاستعداد الكامل للشركات المصرية والحكومة المصرية الوزارات والأجهزة والمؤسسات المختلفة لتقديم أشكال كافة الدعم للدولة اللبنانية خلال الفترة المقبلة في قطاعات الصحة والكهرباء والطاقة وإن شاء الله خلال الفترة المقبلة يكون هناك نشاط مكثف في العلاقات المصرية اللبنانية والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية".
واستقبل رئيس المجلس قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحث معه في الأوضاع العامة ولاسيما الأمنية منها والمستجدات الميدانية وشؤون المؤسسة العسكرية.
أخبار لبنان
بري
محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني
لبنان
قطر
الجيش
مصر
تميم هاني عبد المنعم خلاف
التالي
رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين
اجتماعان ثنائي وموسّع في السراي بين سلام ورئيس الوزراء القطري... وهذا ما جرى بحثه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-09-21
قائد الجيش استقبل رسامني والسفير المصري وسفير لبنان لدى سوريا
أخبار لبنان
2026-09-21
قائد الجيش استقبل رسامني والسفير المصري وسفير لبنان لدى سوريا
0
أخبار لبنان
2026-09-14
قائد الجيش استقبل السفير القطري
أخبار لبنان
2026-09-14
قائد الجيش استقبل السفير القطري
0
أخبار لبنان
2026-09-17
رجي استقبل السفير المصري مودعًا ومشيدًا بدوره في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية
أخبار لبنان
2026-09-17
رجي استقبل السفير المصري مودعًا ومشيدًا بدوره في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية
0
أخبار لبنان
2026-10-15
قائد الجيش استقبل سفيرة سويسرا والصلح
أخبار لبنان
2026-10-15
قائد الجيش استقبل سفيرة سويسرا والصلح
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:55
قائد الجيش عرض والسفير الكويتي التطورات في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
10:55
قائد الجيش عرض والسفير الكويتي التطورات في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
10:54
حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
أخبار لبنان
10:54
حاصباني: جهود وزير الطاقة مستمرة لوضع الحلول العملية على السكة
0
أخبار لبنان
10:44
الصدي: معالجة الأزمة مسؤولية الحكومة والمطلوب التجاوب مع مساعينا
أخبار لبنان
10:44
الصدي: معالجة الأزمة مسؤولية الحكومة والمطلوب التجاوب مع مساعينا
0
أمن وقضاء
10:38
مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
أمن وقضاء
10:38
مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-08
رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النوويّ من بيونغ يانغ
أخبار دولية
2026-06-08
رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى عدم التخلي عن مسعى نزع السلاح النوويّ من بيونغ يانغ
0
أخبار لبنان
2026-07-24
العلامة فضل الله: نرحّب بانتشار الجيش في قرى جنوبية لكننا لا نريد أن يكون خاضعًا لإذن العدو
أخبار لبنان
2026-07-24
العلامة فضل الله: نرحّب بانتشار الجيش في قرى جنوبية لكننا لا نريد أن يكون خاضعًا لإذن العدو
0
أخبار دولية
2026-07-24
واشنطن تفرض عقوبات على برنامج البعثات الطبية الكوبي
أخبار دولية
2026-07-24
واشنطن تفرض عقوبات على برنامج البعثات الطبية الكوبي
0
أمن وقضاء
2026-08-15
الجمارك تضبط كمية من المعسل والدخان المهرب بعد مداهمة محل
أمن وقضاء
2026-08-15
الجمارك تضبط كمية من المعسل والدخان المهرب بعد مداهمة محل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:42
السفير الأميركي للـLBCI: الوقت حان لإلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل
أخبار لبنان
08:42
السفير الأميركي للـLBCI: الوقت حان لإلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل
0
أخبار لبنان
08:26
رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين
أخبار لبنان
08:26
رئيس مجلس الوزراء القطري في لبنان وسلسلة لقاءات جمعته بالمسؤولين
0
أخبار لبنان
07:17
أوجيرو عرضت العراقيل التي يواجهها قطاع الاتصالات
أخبار لبنان
07:17
أوجيرو عرضت العراقيل التي يواجهها قطاع الاتصالات
0
أخبار لبنان
07:13
وقفة احتجاجية أمام السراي للجنة أهالي السجناء في لبنان
أخبار لبنان
07:13
وقفة احتجاجية أمام السراي للجنة أهالي السجناء في لبنان
0
أخبار لبنان
07:10
رئيس جمعية نورج: لضرورة مواصلة العمل الإنمائيّ رغم التحديات
أخبار لبنان
07:10
رئيس جمعية نورج: لضرورة مواصلة العمل الإنمائيّ رغم التحديات
0
أخبار لبنان
05:12
رئيس الوزراء القطريّ: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات وندعم انسحابًا اسرائيليًّا من الأراضي المحتلة
أخبار لبنان
05:12
رئيس الوزراء القطريّ: قطاع الطاقة في مركز الاهتمامات وندعم انسحابًا اسرائيليًّا من الأراضي المحتلة
0
أخبار لبنان
04:25
اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى
أخبار لبنان
04:25
اختتام تأهيل قلعة المسيلحة وتأكيد أميركيّ لبنانيّ على الاستثمار في مواقع أخرى
0
أخبار دولية
02:43
مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط
أخبار دولية
02:43
مديرة صندوق النقد: مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تفوق الفرص المتاحة في غياب الضوابط
0
أخبار دولية
00:07
ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية
أخبار دولية
00:07
ترامب عن الهجمات الأوكرانية المتجددة على مصافي النفط الروسية: إنّها مخزية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
02:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
آخر الأخبار
02:07
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
أمن وقضاء
10:38
مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
أمن وقضاء
10:38
مسلحون يحاصرون دورية أمنية في الجناح خلال ضبط أدوية فاسدة والمؤازرة لم تصل بعد
3
أمن وقضاء
04:26
اشتباك مع الجيش يسفر عن مقتل أحد المطلوبين... وتوقيف 16 مطلوبًا نتيجة تدابير أمنية واسعة
أمن وقضاء
04:26
اشتباك مع الجيش يسفر عن مقتل أحد المطلوبين... وتوقيف 16 مطلوبًا نتيجة تدابير أمنية واسعة
4
أمن وقضاء
06:06
توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
06:06
توقيف منتحل صفة "جابي كهرباء" بجرائم النصب والاحتيال... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
5
أخبار لبنان
10:37
عائلة ماتياس حبيب تقاضي "OpenAI" بتهمة التسبب بوفاته وتحمّل "ChatGPT" مسؤولية عدم التدخل رغم علمه بأنه قاصر
أخبار لبنان
10:37
عائلة ماتياس حبيب تقاضي "OpenAI" بتهمة التسبب بوفاته وتحمّل "ChatGPT" مسؤولية عدم التدخل رغم علمه بأنه قاصر
6
خبر عاجل
04:12
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد الرحلات إلى الدمام وجدة
خبر عاجل
04:12
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن تعديل مواعيد الرحلات إلى الدمام وجدة
7
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
أخبار لبنان
13:00
عون يطلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والالتزام باتفاق الإطار... وهذا ما اكده له
8
منوعات
04:02
العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)
منوعات
04:02
العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More