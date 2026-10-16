السفير الأميركي للـLBCI: الوقت حان لإلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل

غداة اتصال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون، حول مواضيع عدة أبرزها المتفجرات التابعة لحزب الله، التي ضبطتها الأجهزة الامنية اللبنانية بحسب الخارجية الأميركية، شدّد السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى على ضرورة تعاطي الدولة اللبنانية بجدية لكشف كل ملابسات هذه القضية.



وردًا على سؤال للـLBCI، أكّد عيسى أنّ الوقت قد حان لإلغاء قانون تجريم التواصل مع إسرائيل.