اللواء شقير إستقبل سفير جمهورية غانا الجديد

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه، سفير جمهورية غانا الجديد في لبنان البروفيسور جاستيس سولومون كورانتوي باريماه ، في زيارة تعارف.وتمنى اللواء شقير للسفير جاستيس التوفيق في مهامه الديبلوماسية .