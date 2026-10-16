وزير العمل بحث مع وفد من نقابة اطباء الاسنان تغطية علاج الأسنان للأطفال ومع سفير غانا في تنظيم العمالة الأجنبية

وَعَدَ وزير العمل محمد حيدر برفع ملف تغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صيانة الأسنان وعلاج أمراضها الأساسية، لا سيما لدى الأطفال، إلى مجلس إدارة الصندوق لدراسته واتخاذ القرار المناسب في أسرع وقت.



جاء ذلك خلال استقباله وفداً من نقابة أطباء الأسنان في بيروت برئاسة الدكتور زياد زيدان.



واستقبل حيدر سفير غانا في لبنان سولومون باريماه في زيارة بروتوكولية، تناولت العمالة الغانية في لبنان وسبل تنظيمها، إضافة إلى إبرام عقد تفاهم بين البلدين يصون حقوق العمال وأصحاب العمل في معاهدة واضحة ترعاها وزارتا العمل في البلدين.



واجتمع الوزير مع اتحاد نقابات الأفران والمخابز، بحضور ممثلين عن منظمة العمل الدولية والأونروا والمنظمة الدولية للهجرة، وبحث المجتمعون سبل دعم القطاع عبر تنظيم العمالة الأجنبية، ولا سيما السورية، بما يسهم في تثبيت سعر ربطة الخبز وتخفيف الأعباء عن المواطنين في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة.



والتقى حيدر رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، وتناول اللقاء التعاون بين الوزارة والبلدية ووضع دراسة حول سوق العمل في المنطقة وتشجيع اللبنانيين على دخولها.



واستقبل وفداً من نقابة عمال سوق الخضار في طرابلس برئاسة شادي السيد، ثم وفداً من لجنة موظفي غب الطلب في مصلحة مياه طرابلس، مستمعاً إلى مطالبهم.