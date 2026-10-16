تقدم كل من شربل وسها حبيب اليوم بدعوى قضائية بتهمة التسبب في الوفاة (القتل الخطأ) ضد شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI, Inc.)، والشركات التابعة لها، ورئيسها التنفيذي صامويل ألتمان، وذلك أمام المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا، مقاطعة سان فرانسيسكو.

وقد توفي ابنهما ماتياس في 22 نيسان 2026، عن عمر يناهز 15 عاماً.

وتمثل العائلة كلاً من "مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي" (Social Media Victims Law Center) و"مشروع العدالة التقنية القانوني" (Tech Justice Law Project)، اللذان سيتوليان عرض المطالبات القانونية.

وبحسب البيان الصادر عن عائلة حبيب، ”كان ماتياس فتىً يتمتع بصحة جيدة وسعادة، ولم يكن لديه أي تاريخ من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية. كان متفوقاً دراسياً في طليعة صفه، وله اهتمامات متنوعة شملت سباقات "الكارتينغ"، والعزف على الغيتار، والرسم، والتصوير الفوتوغرافي، وصناعة الأفلام، كما كان يقضي جزءاً كبيراً من وقت فراغه في التنزه والتخييم في الجبال. وعلى مدى ثلاث سنوات تقريباً، كان استخدامه لـ "تشات جي بي تي" (ChatGPT) محدوداً وبسيطاً، حيث اقتصرت محادثاته على موضوعات مثل الواجبات المدرسية، والكاميرات، ومسارات التنزه، والسيارات الكلاسيكية، دون أي مؤشرات على استخدام مفرط أو قضاء ساعات طويلة ليلاً في المحادثة“.

وأوضح البيان أنه ”في كانون الثاني 2026، ورغبةً منه في تطوير ذاته، قرر قراءة كتاب "التأملات" (Meditations) للفيلسوف ماركوس أوريليوس، وهو عمل يُقرأ منذ نحو ألفي عام. وكان أول سؤال طرحه على "تشات جي بي تي" هو: "هل تُعد الرواقية طائفةً (أو جماعةً مغلقة)؟"؛ إذ أراد التأكد من أنه لن ينجرف نحو شيء ضار“.

وذكر أنه ”على مدى ثلاثة أشهر، قام "تشات جي بي تي" -من تلقاء نفسه ودون توجيه مسبق- بقيادة هذا الفتى البالغ من العمر 15 عاماً من كتابات ماركوس أوريليوس نحو أفكار فريدريك نيتشه، ومن ثم إلى العدمية والوجودية. وتُظهر سجلات المحادثة أن "تشات جي بي تي" أخبره بأن "الحياة التي لا تخضع للفحص لا تستحق العيش"، واصفاً هذا الطرح بأنه يعكس نضجاً فكرياً“.

وأضاف البيان أن السجلات "تشير إلى أن "تشات جي بي تي" وصف الانتحار بأنه فعل "هادئ وكريم". وفي جميع تلك الأوقات، كان "تشات جي بي تي" على علم تام بعمره؛ حيث قامت المنصة بتسجيل هذا العمر والاحتفاظ به، ومع ذلك استمرت في هذه المراسلات“.

وجاء في البيان، ”في 30 آذار، في تمام الساعة 2:10 صباحاً، سأل ماتياس "تشات جي بي تي" بشكل مباشر عما إذا كان ينبغي عليه إنهاء حياته، إلا أن المنصة لم تُصدر أي تنبيه لأي جهة مختصة. توفي بعد 23 يوماً، وفي ليلة وفاته، ساعده الذكاء الاصطناعي في جدولة منشور على "إنستغرام" ليظهر بعد رحيله“.

ولفت البيان الى أنه ”لم تكشف تحقيقات شعبة المعلومات عن أي تاريخ مرضي نفسي أو نزاعات أسرية أو عدم استقرار، لكن المحققين حددوا عاملاً مساهماً: التعرض المستمر والموجه لأفكار فلسفية تفوق قدراته الإدراكية، قُدِّمت له عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي (نموذج لغوي ضخم مثل "ChatGPT")، رغم علم النظام بأنه قاصر. كان طالباً ذكياً وفضولياً، وهذا الفضول تحديداً هو ما استغله "ChatGPT". لكن الذكاء لا يعني النضج؛ فالمراهقون في سن الخامسة عشرة لا يملكون الأدوات اللازمة لمقاومة أفكارٍ مُصممة خصيصاً لهم، وتُعرض عليهم بأسلوب يتسم بالثقة والطلاقة التي يتمتع بها "ChatGPT". ووفقاً للتحقيقات، أدت هذه الحوارات إلى تشكيل فهم مشوه للموت“.

وأكدت العائلة في البيان أن شركة "OpenAI" تمتلك ”القدرة التقنية على التدخل في المحادثات الخطرة، سواء بحظر المستخدمين أو الإبلاغ عن الرسائل، لكنها لم تتخذ أي إجراء. وفي أغسطس 2025، أقرت "OpenAI" علناً بأن أنظمة الأمان لديها لا تعمل دائماً كما هو مفترض في المواقف الحساسة، رغم وجود تدابير وقائية. وحتى لو طُبقت هذه الضوابط بشكل سليم، يظل "ChatGPT" غير آمن؛ فعقل المراهق في طور النمو يمثل نقطة ضعف يمكن للذكاء الاصطناعي استغلالها بسهولة، تماماً كما يجد ثغرة في برمجيات الحاسوب“.

وأشارت العائلة الى أن 'ماثياس' كان ”يحب التنزه في الطبيعة، والتخييم، والعزف على الغيتار، والرسم، والتصوير، وصناعة الأفلام. كان متفوقاً في دراسته، وكان يطمح لحياة كريمة، لكنه -من خلال بضع محادثات مع 'ChatGPT' على مدى ثلاثة أشهر- اقتنع بأن ذلك مستحيل. إن الذكاء الاصطناعي مفيد للبشرية؛ فهو قد يساعد في علاج السرطان وتعزيز الإنتاجية البشرية، ولكن ما الغاية من تفاعله مع الأطفال؟ وبما أن 'OpenAI' مسموح لها بالتواصل مع الأطفال، فقد حُرمتُ أنا من التحدث مع ابني."

وفي السياق، قال الأب، شاربل حبيب: ”في 30 آذار، سأل ابني تطبيق "تشات جي بي تي" (ChatGPT) عما إذا كان ينبغي عليه إنهاء حياته. كان التطبيق على علم بعمره، ومع ذلك لم يبلغ أحداً. كنت نائماً في المنزل نفسه، لكنه لم يوقظ أحداً. كان لدى "تشات جي بي تي" ثلاثة وعشرون يوماً لتحذير الأم، لكنه لم يفعل ذلك قط».

وبدورها، ذكرت الأم سها حبيب أن العائلة ”أسست «مؤسسة ماتياس حبيب» (Mathias Habib Foundation) تخليداً لذكرى ماتياس، وتعمل المؤسسة على حماية الأطفال من الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي من خلال التوعية، والممارسات العملية، والأبحاث“.

ملاحظة: لمن يحتاج إلى الدعم: يمكن التواصل مع «إمبريس لايف لاين» (Embrace Lifeline) عبر الرقم 1564 (في لبنان)، أو الرقم 988 (في الولايات المتحدة).