بنكهة لبنانية في أبو ظبي: مؤسسة بسام فريحة للفنون تفتتح موسمها الجديد بثلاثة معارض تحتفي بإرث فنانين لبنانيين

بنكهة لبنانية، افتتَحت مؤسسةُ بسام فريحة للفنون موسِمَها الجديد في جزيرة السعديات في أبو ظبي، تحت عنوان «من أرضٍ مشتركة»، وذلك بحضور مؤسسِ المؤسسة، رجلْ الأعمال اللبناني الإماراتي بسام فريحة، إلى جانبِ شخصياتٍ سياسيةٍ ودبلوماسيةٍ وفنيةٍ وإعلاميةٍ لبنانية وإماراتية.

وتحتفي المؤسسة بإرثِ ثلاثةِ فنانين لبنانيين، الأول يستعيدُ مئةَ عامٍ على ولادةِ الفنان الراحل Paul Guiragossian والثاني بعنوان "جذور قبل البتلات"، ويجمعُ أعمال الفنانة "لانا خياط" بإرث الفنانتين الراحلتين "إيتيل عدنان و"هْيلين الخال".

أما الثالث، "نحت الخط"، فيَعرِضُ منحوتاتٍ للفنان اللبناني الراحل "ألفرد بصبوص". وتُفتح المعارضُ مجانًا أمام الجمهور اعتبارًا من 17 تشرين الأول الحالي، وحتى 17 كانون الثاني 2027.