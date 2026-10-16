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رابطة التعليم الأساسي الرسمي: إبلاغ المعلمين للالتحاق في مهلة أقصاها عطلة نهاية الأسبوع

أخبار لبنان
2026-10-16 | 14:09
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رابطة التعليم الأساسي الرسمي: إبلاغ المعلمين للالتحاق في مهلة أقصاها عطلة نهاية الأسبوع
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رابطة التعليم الأساسي الرسمي: إبلاغ المعلمين للالتحاق في مهلة أقصاها عطلة نهاية الأسبوع

 تابعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي اليوم عدداً من المواضيع ذات الصلة بالمدرسة الرسمية لا سيما التعثر في إنطلاقة العام الدراسي، وأهمها موضوع المعلمين المتعاقدين على نفقة صندوق المدرسة والمستعان بهم، إلى جانب عدد من الامور المتعلقة بسير العمل المدرسي.

واشارت في بيان الى أنها "تبلغت ان وزيرة التربية وافقت على الدراسات التي أنجزتها الإدارة على أن يتم إبلاغ مديري المدارس بجميع التفاصيل خلال هذه العطلة، ليبدأ العمل بها اعتباراً من يوم الاثنين القادم ، مع ضرورة إلتزام المديرين بالملاحظات والتوجيهات التي ستصدر عن الإدارة".

أما في ما يتعلق بالامور الإدارية الأخرى، رفعت الرابطة "مطالبها بشأن الحفاظ على الأعمال الإدارية مثل الاحتياط، والتنسيق، والنظارة، والإرشاد الصحي وغيرها ، ووعدت الإدارة بمتابعة هذه الملفات بما يضمن حسن سير العمل."

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