وزير الثقافة بحث مع رئيس تحرير مجموعة CICG الصينية التعاون في النشر والترجمة

استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع، وفداً صينياً يضم رئيس تحرير مجموعة الصين للتواصل الدولي CICG السيد غاو آنمينغ، بحضور المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية السيدة جلنار عطوي سعد، وضم الوفد كلاً من مسؤولي التنسيق في المجموعة السيد دو بينغ بينغ والسيدة تشيان تشنغ، ومحرري مجلة الصين اليوم السيد بينغ تشويون والسيدة تشانغ مينغفان.



وتمحور اللقاء حول إمكانيات التعاون بين لبنان والصين في مجالات النشر والكتب والترجمة متعددة اللغات، والتعاون مع دور النشر والمؤسسات الثقافية.



وأكد الجانب الصيني اهتمامه بتشجيع ترجمة الكتب الصينية إلى اللغات الأجنبية، ونشر الكتب التي تُعرّف بالحضارة الصينية وتاريخها وثقافتها، إضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الدولي لعقد أنشطة مشتركة تسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات وتنظيم فعاليات مشتركة مع شركاء دوليين ومؤسسات أكاديمية وثقافية في عدد كبير من البلدان.



وعقب اللقاء، جال الوزير سلامة والوفد الصيني في أرجاء المكتبة الوطنية، للاطلاع على أقسامها ومقتنياتها، والدور الذي تضطلع به المكتبة في حفظ الذاكرة الثقافية اللبنانية.



يُذكر أن مجموعة الصين للاتصال الدولي CICG هي مؤسسة صينية متخصصة في التواصل مع العالم والتعريف بالصين وثقافتها وتطورها، من خلال النشر متعدد اللغات والإعلام والترجمة والتبادل الثقافي والتعاون الدولي.



وتتمتع المجموعة بخبرة تمتد لأكثر من 75 عاماً، وتؤدي دوراً مهماً في نقل صورة الصين إلى الجمهور الدولي وتعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الصين ومختلف دول العالم، وهي مرتبطة بمنظومة المؤسسات الصينية الرسمية المعنية بالإعلام والنشر والتواصل الخارج.