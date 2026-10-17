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مخزومي: نثمّن دعم دولة قطر الشقيقة المستمر للبنان
أخبار لبنان
2026-10-17 | 03:45
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مخزومي: نثمّن دعم دولة قطر الشقيقة المستمر للبنان
كتب النائب فؤاد مخزومي على "إكس": "نثمّن دعم دولة قطر الشقيقة المستمر للبنان، ونرحّب بالمباحثات الجارية لتطوير قطاع الكهرباء ومعالجة أزمة الطاقة التي أثقلت كاهل اللبنانيين واقتصادهم لسنوات. ونأمل أن تُترجم هذه المباحثات قريباً إلى اتفاقات واضحة ومشاريع عملية ومستدامة، تساهم في تحسين التغذية الكهربائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. كل التقدير لدولة قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، على وقوفها إلى جانب لبنان. فبلدنا يحتاج اليوم إلى خطوات عملية تعيد النهوض باقتصاده وتعزّز الثقة بمستقبله".
أخبار لبنان
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