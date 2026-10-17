قائد الجيش استقبل وفداً فرنسياً... وبحثٌ في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة وزير أوروبا والشؤون الخارجية لفرنسا Jean Noël Barrot، والوزيرة المفوضة لدى الجيوش الفرنسية Alice Rufo، مع وفد مرافق وبحضور السفير الفرنسي لدى لبنان Patrick Durel، وتناول البحث آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة.



وخلال اللقاء، جرى التداول في سُبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيشَين اللبناني والفرنسي.



وأعرب الوفد عن تقدير فرنسا لجهود الجيش ودوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار.



كذلك، تمّ التطرق إلى البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل، مع التأكيد على أنّ الحضور الدولي في الجنوب يساهم في الحفاظ على الاستقرار، ولا سيّما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.