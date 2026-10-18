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الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان
أخبار لبنان
2026-10-18 | 06:10
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الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل إلى بيروت في مستهل زيارة رسمية إلى لبنان
يصل نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في مستهل زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقيادات السياسية اللبنانية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وجامعة الدول العربية، والتشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي الزيارة تأكيداً على المكانة المهمة التي يحتلها لبنان، باعتباره إحدى الدول المؤسسة لجامعة الدول العربية، وحرص الأمين العام على تعزيز دوره ومساهمته الفاعلة في مسيرة العمل العربي المشترك، والبناء على إسهاماته التاريخية في دعم التضامن العربي وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية.
ومن المقرر أن تتناول اللقاءات سبل دعم لبنان ومؤسساته الوطنية، ومساندة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ولا سيما في الجنوب اللبناني، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وعودة النازحين، بما يعزز قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
كما تؤكد الزيارة تضامن جامعة الدول العربية مع لبنان، ودعمها الكامل لسيادته ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره، ومساندتها لجهوده في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على وقفها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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