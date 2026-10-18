عراقجي: إيران تحترم قرارات اللبنانيين وتعدّها شأناً داخلياً

أعلن وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي أن الاجتماع مع نظيره اللبناني اتسم بالاحترام المتبادل، مضيفا أن أيّ قرار يتخذه اللبنانيون لن يواجه بطبيعة الحال معارضة من إيران، لأن هذه القضايا تُعدّ من الشؤون الداخلية للبنان.