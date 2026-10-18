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السيد في سوريا لاجراء مباحثات مع نظيرتها السورية... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
2026-10-18 | 08:13
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السيد في سوريا لاجراء مباحثات مع نظيرتها السورية... اليكم التفاصيل
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السيد في سوريا لاجراء مباحثات مع نظيرتها السورية... اليكم التفاصيل
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