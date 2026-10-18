النائبة جعجع نوهت بتدابير الجيش في بيروت: فاتحة لمرحلة جديدة عنوانها بسط سلطة الدولة

نوهت النائبة ستريدا جعجع في بيان "بما قام به الجيش اللبناني خلال اليومين الأخيرين من إجراءات وتدابير حازمة لضبط الأمن في بيروت ومنع أي تفلّت أو إخلال بالأمن والنظام العام".



وأملت أن "تشكّل هذه الخطوات فاتحة لمرحلة جديدة عنوانها بسط سلطة الدولة بشكل كامل ونهائي على كامل الأراضي اللبنانيّة، بدءاً من بيروت الكبرى، وأن تتحوّل هذه الإجراءات إلى نهج دائم ومستمر، لا أن تبقى محصورة بالمناسبات أو مرتبطة بظروف وأحداث معيّنة".