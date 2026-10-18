هاشم: منع أبناء المناطق الحدودية والعرقوب من قطف موسم الزيتون تجاوزٌ لكل المواثيق والقيم الإنسانية

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في بيان، أن "ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي بمنع أبناء المناطق الحدودية وقرى منطقة العرقوب خاصة، من قطف موسم الزيتون، وجه من وجوه العدوان الذي تجاوز كل المواثيق والقيم الإنسانية وتأكيد وإصرار على استهدافاته لوطننا وشعبنا حتى في لقمة عيشه ومصدر رزقه، وهذا يجب ان يكون برسم الحكومة والمعنيين لاتخاذ كل الاجراءات لملاحقة العدو امام كل المحافل والمحاكم والمؤسسات الدولية لفضح عنصريته وعدوانيته".







وقال: "أمام الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها وطننا والمنطقة ومع هذه الاجراءات الذي يتخذها العدو الاسرائيلي فأي معنى للتواصل مع هذا العدو وبأي شكل من الأشكال، فلا يجوز التراخي والتهاون وشعبنا يهان في كرامته وحياته اليومية ويمنع من حقه في الوصول الى مصدر رزقه والحصول عليه، وهذا اضعف الايمان، وما يزيد الامر غرابة ان يطلب من اللبنانيين التخلي عن مبادئ وثوابت وطنية في تحديد هوية العدو والانصياع لإملات وتوجيهات هدفها الأساسي إلغاء القوانين والمفاهيم التي تبقي حدودا بين العدو والشقيق والصديق وصولا للخضوع والخنوع لارادة عدو محتل طامع وطامح في صورة وطننا وتركيبته وهويته، فإلى اين يريدون أخذ لبنان وشعبه في ظل الأفكار الهدامة المتداخلة بين بعض الداخل والخارج وبكم يبيعون الوطن بأبخس مما يطرح".

