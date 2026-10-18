مخزومي: نؤكد احترامنا الكامل للمجلس الدستوري واستقلالية القضاء

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "في ظلّ اللغط الذي أثاره قرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون العفو العام، وما نتج عنه من تفسيرات متباينة تثير مخاوف مشروعة من انعكاساته على حقوق شريحة من اللبنانيين، نؤكّد احترامنا الكامل للمجلس الدستوري واستقلالية القضاء، وتمسّكنا بمبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة. إنّ احترام المؤسسات لا يتعارض مع الحرص على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع اللبنانيين، ورفض أيّ تفسير أو تطبيق للقانون قد يؤدّي إلى إجحاف بحق فئة دون أخرى. من هذا المنطلق، ندعو مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى اتخاذ ما يلزم ضمن صلاحياته القانونية، وفي ضوء المطالعة التي قدّمها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، بما يضمن حسن تطبيق القانون، ويحول دون التوسّع في تفسير القرار خارج حدوده القانونية، ويحفظ حقوق جميع المعنيين. فاستقلالية القضاء وصون صلاحيات المؤسسات وتحقيق العدالة بين اللبنانيين مبادئ متكاملة لا يجوز أن تتعارض".