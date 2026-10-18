سلام أثنى على تعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى: الاستقرار ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها

كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة "اكس":



"اتصلت اليوم بكل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله مثنياً على تعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى خلال اليومين الماضيين، وعلى أهمية ذلك في بعث الاطمئنان في نفوس المواطنين بأن الدولة وقواها المسلحة ساهرة على أمنهم وسلامتهم بعدما شهدته العاصمة من تجمعات ليلية أثارت الريبة والقلق لديهم من مخاطر ما قد ينتج عنها.



ولا حاجة للتأكيد ان الاستقرار لن يستتب في البلاد ما لم يتم بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولو تدريجاً، بقواها الذاتية حصراً.



وكذلك اجتمعت بوزير العدل عادل نصار والمدعي العام التمييزي رامي الحاج لمتابعة الإجراءات المتخذة للتوسع في التحقيق بشحنة المتفجرات التي ضبطت في ضهر البيدر وما تلاها، وتوقيف كل المتورطين في حيازة ونقل أي سلاح خارج عن الشرعية واحالتهم على القضاء المختص لينالوا عقابهم.



ولا سقف في ذلك عندنا الا سقف القانون. وانتهز هذه الفرصة لدعوة الجميع الى ضرورة اعلاء مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر، وعدم ربطه بأي مصالح واهداف خارجية، واعيد التشديد على ان قرار الحرب والسلام يجب ان يبقى بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية وحدها".