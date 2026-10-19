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مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص يوقف “سبع فتيات اصطياد زبائن”

أخبار لبنان
2026-10-19 | 03:34
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مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص يوقف “سبع فتيات اصطياد زبائن”
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مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص يوقف “سبع فتيات اصطياد زبائن”

أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائية، في تاريخ 12-10-2026، ثلاث فتيات على الطّريق البحريّة مقابل دوحة الحص، وهنّ:

س. ح فلسطينية

ب. ح مكتومة القيد

ف. ح مكتومة القيد

 

وفي تاريخ 18-10-2026، أوقفت دوريّة أخرى من المكتب المذكور أربع فتيات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة، وهنّ:

ع. ر. لبنانية

ه. ك. لبنانية

ب.ح. سورية الجنسية (قاصر)

ب. ت. بنغلادشية الجنسيّة

 

باستماع إفاداتهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة اصطياد الزبائن بهدف ممارسة الدّعارة.

 

وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفات وأودعن القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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