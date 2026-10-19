رعد: محاولات شيطنة المقاومة والإساءة إليها جرم وطني وأخلاقي

هاجم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الداعين إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، واتهمهم بالسقوط في "فخ التأييد والإذعان لإملاءات العدو وشروطه التي تصادر السيادة وتشرعن احتلاله للبنان".



ورأى رعد في تصريح أن تصريحات وتغريدات متكررة صدرت عن "مواقع مسؤولة وأخرى غير رسمية"، وسخّرت السلطة اللبنانية لخدمة أهداف العدو، متلطّيةً خلف "حرصٍ مخادع على الاستقرار، وحصريةٍ موجّهة للسلاح يشترطها الاحتلال".



واتهم أصحاب تلك المواقف بالإساءة إلى المقاومة "التي هي شرف الوطن"، ومحاولة توهين دورها والطعن بشرعيتها والتطاول على أفرادها وبيئتها، "امتثالاً لتوجيهات الأميركيين شركاء العدو وداعمي جرائمه".



وحذّر من أن محاولات شيطنة المقاومة "جرم وطني وأخلاقي" يدفع إليه "تَصَهْيُنٌ وافد" يلاقيه انقلاب على مضمون وثيقة الوفاق الوطني، ومحاباة لقوى خارجية تضغط على لبنان، وتجاوز متعمّد للدستور والقوانين.



وجزم بأن "شرعية المقاومة أمّ الشرعيات وأصلها"، معتبراً أن إنكار حق المقاومة "عدوان على الحياة"، وأن نقاش التفاصيل من دون الإقرار بالحق الأساس "تضييع للوطن والمواطنين".



ويأتي الموقف فيما يتمسك رئيس الجمهورية جوزاف عون بمسار التفاوض، بعدما خاض لبنان وإسرائيل سبع جولات منذ نيسان، وسط ترقّب لجولة عسكرية جديدة.



