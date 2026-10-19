مخزومي: بحثنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية في سبل تعزيز الدعم العربي للبنان

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، عبر حسابه على منصة "اكس":



"خلال لقائنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، بحضور الزميلين النائبين عبد الرحمن البزري وفيصل كرامي، بحثنا في سبل تعزيز الدعم العربي للبنان في ظل التحديات الدقيقة التي يواجهها، وأهمية مواكبة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وصون السيادة الوطنية.



شددنا على أن لبنان جزء لا يتجزأ من محيطه العربي، وعلى ضرورة تعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتكريس دور مؤسساتها الشرعية، مثمّنين جهود الجيش اللبناني وحضوره في ضاحية بيروت الجنوبية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويكرّس سلطة الدولة.



كما أكدنا أهمية التضامن العربي ودعم المساعي الدبلوماسية اللبنانية لحماية المصالح الوطنية وصون الحقوق، بما يمهّد الطريق نحو سلام مستدام يحفظ سيادة لبنان وكرامة شعبه، ويعيد إليه دوره الطبيعي في محيطه العربي".