أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شهر عسل
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
2026-10-19 | 08:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين، ومنع المظاهر المسلحة، ومصادرة الأسلحة والذخائر، والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لإجراء اللازم. كما شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية، إضافة إلى قطع الطريق على أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن.
قال الرئيس عون" لا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد، والمرحلة الراهنة تتطلّب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات".
وطلب تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، لتوفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم، منوّهاً بعمل الجيش والقوى الأمنية وبجهوزيتها وسرعة تحرّكها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.
أخبار لبنان
ترؤسه
اجتماعاً
أمنياً:
الأمن
ومصادرة
الأسلحة
وتعزيز
انتشار
الأجهزة
الأمنية
القرى
الجنوبية
التالي
وزيرة البيئة توقع غدا مذكرات تفاهم مع بلديات عكارية لتجهيز مراكز مخصّصة لاستلام وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير
الرئيس بري تابع مع زواره الاوضاع في لبنان والمنطقة وهنأ البابا لاوون بنجاح العملية الجراحية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-09-17
الرئيس عون: الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وباقي الأجهزة الأمنيّة يُؤدِّون أدواراً مختلفة ولكن متكاملة ولا يمكن تعزيز سلطة الدّولة من دون مؤسّسات عسكريّة وأمنيّة قوية فاعلة وحاضرة على كامل الأراضي اللّبنانيّة
خبر عاجل
2026-09-17
الرئيس عون: الجيش وقوى الأمن الدّاخليّ وباقي الأجهزة الأمنيّة يُؤدِّون أدواراً مختلفة ولكن متكاملة ولا يمكن تعزيز سلطة الدّولة من دون مؤسّسات عسكريّة وأمنيّة قوية فاعلة وحاضرة على كامل الأراضي اللّبنانيّة
0
خبر عاجل
2026-09-27
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
2026-09-27
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
0
أمن وقضاء
2026-07-28
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
أمن وقضاء
2026-07-28
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
0
أخبار لبنان
2026-07-24
رئيس الجمهورية اطّلع من منسّى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات جنوبية
أخبار لبنان
2026-07-24
رئيس الجمهورية اطّلع من منسّى على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في بلدات جنوبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:51
كرامي كرمت 626 مدير مدرسة وثانوية رسمية ودار معلمين نجحوا في دورة إعداد
أخبار لبنان
10:51
كرامي كرمت 626 مدير مدرسة وثانوية رسمية ودار معلمين نجحوا في دورة إعداد
0
أخبار لبنان
10:36
المالية تذكّر بمهلة 31 تشرين الأول للاستفادة من تخفيض غرامات ضريبة الرواتب والأجور
أخبار لبنان
10:36
المالية تذكّر بمهلة 31 تشرين الأول للاستفادة من تخفيض غرامات ضريبة الرواتب والأجور
0
أخبار لبنان
10:18
وزير الصحة بحث مع المستشفيات الجامعية الخاصة وضع معايير علمية لصرف السقوف المالية وإجراء العمليات الجراحية المعقدة
أخبار لبنان
10:18
وزير الصحة بحث مع المستشفيات الجامعية الخاصة وضع معايير علمية لصرف السقوف المالية وإجراء العمليات الجراحية المعقدة
0
أمن وقضاء
09:44
مدعي عام التمييز إلتقى وفدا من النواب السنة... وبحثٌ في قانون العفو العام
أمن وقضاء
09:44
مدعي عام التمييز إلتقى وفدا من النواب السنة... وبحثٌ في قانون العفو العام
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-02-10
تيار المستقبل: ما نقوله في السر نقوله في العلن... الى اللقاء في ١٤ شباط
أخبار لبنان
2026-02-10
تيار المستقبل: ما نقوله في السر نقوله في العلن... الى اللقاء في ١٤ شباط
0
فنّ
2026-08-25
وفاة فنان فلسطيني عن عمر 79 عاما: "اسمه كان مرتبطاً بصورة فلسطين"
فنّ
2026-08-25
وفاة فنان فلسطيني عن عمر 79 عاما: "اسمه كان مرتبطاً بصورة فلسطين"
0
حال الطقس
2026-10-17
الطقس غير المستقر مستمر حتى الغد...
حال الطقس
2026-10-17
الطقس غير المستقر مستمر حتى الغد...
0
أمن وقضاء
2026-10-17
تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية
أمن وقضاء
2026-10-17
تدابير سير غدا في المعاملتين وشارع عمر الداعوق وعين المريسة وشارل حلو بسبب أنشطة اجتماعية ورياضية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
0
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
آخر الأخبار
08:04
تنديد سنيّ بقرار المجلس الدستوريّ المتعلق بقانون العفو العام
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
تقارير نشرة الاخبار
08:03
وزارة الشؤون اللبنانية في سوريا... والهدف تبادل الخبرات
0
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:51
حفرة بين منطقتَي الفنار والجديدة... إليكم التفاصيل
0
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
خبر عاجل
04:40
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة
0
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
أخبار لبنان
03:47
الموسوي للسلطة: للتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل
0
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
أخبار دولية
13:48
من باريس إلى عواصم أوروبا… ماذا كشفت احتجاجات 17 تشرين عن مستقبل القارّة؟
0
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
أخبار دولية
13:27
لافروف من المنامة: موسكو تدعم جهود الوسطاء لمنع التصعيد وتؤكد شراكتها مع دول الخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:25
حنين السيد من داريا: عودة السوريين من لبنان وتحديات إعادة الإعمار والرعاية الاجتماعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
09:40
معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
خبر عاجل
07:26
وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
3
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
أخبار لبنان
03:39
معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك
4
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
أخبار لبنان
09:15
الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة
5
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
حال الطقس
02:30
استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار
6
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
خبر عاجل
03:59
معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه
7
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
اسرار
00:43
أسرار الصحف المحلية 19-10-2026
8
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
أخبار لبنان
08:25
عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More