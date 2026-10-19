وزيرة البيئة توقع غدا مذكرات تفاهم مع بلديات عكارية لتجهيز مراكز مخصّصة لاستلام وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير

توقع وزيرة البيئة الدكتورة تمارا تمارا الزين، مذكرات تفاهم مع عدد من بلديات عكار لتجهيز مراكز مخصّصة لاستلام وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير.وذلك يوم غد الثلثاء الساعة العاشرة صباحاً، في مبنى وزارة البيئة – بناية العازارية – وسط بيروت.ويأتي التجهيز في إطار مشروع "الحدّ من الملوّثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري"