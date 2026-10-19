معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل

أفادت معلومات للـLBCI بأن الشخص الذي أوقفه الجيش اللبناني على خلفية العثور على نفق في منطقة رويسات الفنار، يدعى م. ن.، من مواليد عام 1976، وهو من بلدة شمسطار.



وبحسب المعلومات الأولية، أفاد الموقوف خلال التحقيق بأنه يعمل على حفر النفق منذ نحو شهرين، بحثاً عن الذهب، مستخدماً أدوات حفر يدوية، منها المطرقة والشاكوش والقضيب الحديدي، مدعيا أنه كان على بعد أمتار قليلة من الوصول إلى الذهب.



ولا يزال الموقوف يخضع للتحقيق لدى مخابرات الجيش في المتن، للتأكد من صحة إفادته وتحديد الغاية الفعلية من حفر النفق.