المالية تذكّر بمهلة 31 تشرين الأول للاستفادة من تخفيض غرامات ضريبة الرواتب والأجور

تذكر وزارة المالية جميع أرباب العمل الذين يرغبون الاستفادة من التسوية على غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والصادرة بموجب التكليف الذاتي بحسب ما جاء في القرار رقم ٨٣٥/١ تاريخ ١٨ ايلول ٢٠٢٦، بضرورة التقيد بمهلة ٣١/١٠/٢٠٢٦ ضمنا لتقديم البيانات أو التصاريح المتأخرة لضريبة الباب الثاني مع تسديد الغرامات المخفضة مع الضريبة في حال وجوبها وذلك عملا بأحكام المادة ١٤ منه.