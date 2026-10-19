الأمين العام لجامعة الدول العربية زار قائد الجيش وأكد استعداده لمساعدة لبنان

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه – اليرزة، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مع وفد.



وخلال اللقاء، جرى عرض آخر التطورات في المنطقة والوضع في لبنان وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.



وأكد فهمي استعداده لمساعدة لبنان بما لديه من خبرات، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز قدرات الجيش للقيام بمهماته على كامل الأراضي اللبنانية ومواجهة التحديات المقبلة.



وتم التشديد على أهمية تحصين الساحة الداخلية اللبنانية.