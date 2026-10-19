اجتماع مشترك بين وزارتي الصحة والشؤون عرض شؤون المعوقين

عقد المدير العام في وزارة الصحة وئام أبو حمدان والمديرة العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية القاضية هالة المولى، إجتماعًا مشتركًا في وزارة الشؤون في حضور عدد من رؤساء الأقسام والدوائر، تم في خلاله البحث في آلية التنسيق بمواضيع مشتركة، ولا سيما ما يتعلق بالإهتمام بشؤون المعوّقين وتنظيم عقود المستشفيات والمؤسسات المتخصصة.