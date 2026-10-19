الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي والوفد المرافق، حيث تم البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين الجامعة العربية وبيروت، انطلاقاً من أن التعاون العربي ـ العربي، على مختلف المستويات، ولا سيما في مجالي الأمن القومي والاقتصاد، يشكّل مصلحة استراتيجية مشتركة.



ورحب الوزير رجي بـ"أي تعاون مع الجامعة العربية"، مؤكداً دعمه للأمين العام في مهامه داخل الجامعة، وفي كل ما يخدم العمل العربي المشترك.



واتفق الجانبان على أن ما يجري في المنطقة ينعكس مباشرة على لبنان، وأن الأمر يسري في الاتجاه المعاكس أيضاً.



وشكر رجي لـ"مجلس الجامعة قراره الصادر في القاهرة بالتضامن مع لبنان"، معتبراً أنه "شكّل سابقة، إذ إنها المرة الأولى التي يسمّي فيها المجلس الأمور بأسمائها ويصف الأزمة اللبنانية بكل أبعادها، وهو ما كان متعذراً في السنوات الماضية".



من جهته، رأى فهمي أن قرار دعم لبنان خطوة جيدة تستدعي مزيداً من التطوير، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الكفيل بتأمين الاستقرار في البلاد.

وتحدث عن "قلقه من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان".



وفي ختام اللقاء، أكد رجي "أهمية إبقاء المركز العربي للقانون في بيروت".