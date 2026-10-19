رئيس جمعية الصناعيين بعد لقائه سلام: معرض الصناعة سيقام في 28 تشرين الأول برعايته

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، الذي قال بعد اللقاء: "بحثت مع رئيس الحكومة في أوضاع القطاع الصناعي والعوائق التي تحدّ من تطوّره، وكان هناك تجاوب من رئيس الحكومة، الذي أبدى اهتمامه بدعم هذا القطاع من خلال توفير الحوافز وتهيئة مناخ مشجّع للاستثمار، بما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتشجيع المستثمرين الحاليين على البقاء في لبنان".



وكشف الزعني أن معرض الصناعة في لبنان، الذي سيُقام في 28 تشرين الأول الحالي، سيكون برعاية سلام.