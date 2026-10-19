سلام استقبل رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية... وبحثٌ في ملف التدعيم والترميم الإنشائي للأبنية المتضررة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت محمد درغام، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.



وجرى خلال اللقاء البحث في ملف التدعيم والترميم الإنشائي للأبنية المتضررة من الحرب في الضاحية الجنوبية، وسبل تسريع الأعمال اللازمة بالتنسيق بين الهيئة العليا للإغاثة واتحاد البلديات، بما يضمن السلامة العامة ويساهم في تمكين الأهالي من العودة الآمنة إلى منازلهم.