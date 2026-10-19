أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
بيروت 303
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

أخبار لبنان
2026-10-19 | 16:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أنه لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات المضبوطة.

وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "لا نستطيع أن نبقى ساحة مواجهة وساحة معركة لإيران ضد إسرائيل أو لتحسين شروط إيران في مضيق هرمز". واعتبر أن الجنوب لن يعود كما كان في حال انسحب الإسرائيليّ "فهناك جرف للمنازل".

ورأى جنبلاط أن حادثة ضهر البيدر تؤكد عدم وجود تنسيق كافٍ بين السلطات اللبنانية والسلطات السورية وذلك لأن بعض الأجهزة اللبنانية ترفض التنسيق مع الأجهزة السورية. وقال: "لا بدّ للسلطة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة وغيرهم تحديد الهدف: إلى أين نحن ذاهبون؟ والأولوية هي تثبيت العلاقة مع سوريا لا الهروب منها والجانب اللبناني هو من يهرب لا الجانب السوري".

وأضاف: "كنت أول من طرح مسألة وجود ضباط من النظام السوري السابق في لبنان والسؤال حول هؤلاء يطرح للأمن العام وللسلطة اللبنانية التي يجب أن تكون قيّمة على الأجهزة وإن كان الأمر عكس ذلك فهذه مصيبة".

وفي كما خصّ الجنوب، رأى جنبلاط أن مصير الجنوب هو مصير غزة، متمنيا ألا يتوسّع "الخط الأصفر".

ورأى أن إتفاق ١٧ أيار عام ١٩٨٣ أفضل من اتفاق الإطار اليوم، قائلا: "وأنا كنت من المشاركين في "تحطيم" 17 أيار".

وقال: "نريد الهدنة وإمكانية تعديل اتفاق الإطار ولا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجددًا في حروب لا علاقة لنا بها والخسائر ستكون فادحة".

وتوجه جنبلاط الى البعض في "حزب الله"، سائلا: "لماذا التضحية بالجنوب وبأولاد الجنوب الشيعة والمسيحيين ورمي بعض الدروز في أحضان اسرائيل؟".

وقال: "أُذكِّر أنه عندما اندلعت حرب الاسناد الأولى عام ٢٠٢٣ حاول السيد حسن نصرالله فصل نفسه عن الاقليم ولكن في الخطاب الثاني تبدّل الأمر والتحقنا بالإقليم إلا أنني كنت ضد ذلك وبعثت برسائل حول ذلك".

ووجّه الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي رسالة إلى حزب الله واللبنانيين، قائلا: "بيكفّي خراب الجنوب ومن الممكن أن يكون هناك توسّع إسرائيلي".

وردا على سؤال حول أداء الحكومة في دعم الجنوبيين، قال: "السؤال هل لدى الحكومة الامكانيات؟ وعلى الحكومة تحديد الأولويات".

من جهة أخرى، رأى جنبلاط أن الكلام عن امكانية استبدال اليونيفيل بقوات أوروبية غير صحيح لأن إسرائيل لا تريد أن تسمع بالفرنسيين أو الإسبان. وقال: "صلاحيات "اليونيفيل" كانت مقيّضة وكانوا عنصراً ايجابياً ومفيداً".

وفي ملف المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية، قال جنبلاط: "لا أؤمّن لسيمون كرم وندى حمادة معوض، فهم أخطئوا بالحسابات السياسية ولكن الوقت ليس للدخول في حساسيات داخلية فالوحدة الوطنية والحوار أهم".

وأضاف: "أقول للوفد اللبناني المفاوض: إقرأوا التوراة فذلك يفيدكم". واعتبر أن أداء الجيش اللبناني ببعض الاجتماعات كان أفضل من أداء بعض أعضاء الوفد اللبناني.

وقال جنبلاط: "أنا لا أؤيد شروطًا مسبقة تفتح المجال أمام التطبيع الكامل وبالتالي لا أؤيد إلغاء قانون تجريم التعامل مع إسرائيل وهناك مجلس نواب يناقش هذا الموضوع".

وأضاف أنه "مش وقتا هلأ" نفتح ملف مزارع شبعا "فمش وقتا نعمل خلاف نظري مع سوريا"، داعيا الى تحسين الأداء الأمني بين لبنان وسوريا كما الأداء السياسي.

ورأى جنبلاط أن هناك صراعا دوليا على المنطقة وليس فقط على لبنان. ولف الى أن "إسرائيل تريد استخدام لبنان والولايات المتحدة أيضا وفي نفس الوقت إيران"، سائلا: "إلى متى سنبقى أدوات؟".

كما سأل: "إلى أين تأخذنا إيران في المنطقة؟ وإلى أين تأخذنا سياسة أميركا أيضا"، مشيرا الى أن إسرائيل وحدها المستفيدة في هذه الحالة.

ولفت الى أن "هناك بلفور ثانٍ اليوم على طريقة نتنياهو أو اليمين الإسرائيلي ويحقق ما تنبأت به كوندوليزا رايس أي الفوضى".

وأشار جنبلاط الى أن هناك من يدعون إلى ترحيل الشيعة إلى العراق، قائلا: "على هذه الدعاية أن تتوقف ونحن مع لبنان الكبير وهو بخطر".

وشدد جنبلاط على ألا مهرب من الحوار في لبنان، قائلا : "أدعو الى طاولة حوار ولكن هل "حزب الله" يوافق؟ وهل سمير جعجع يوافق؟".

على صعيد آخر، رأى جنبلاط أن "الدولة العربية الوحيدة التي تفكّر اليوم بلبنان هي قطر أما في السعودية فهنالك مشاكل اليوم". وقال: "أعوّل على الوعود القطرية في موضوع الكهرباء".

وعن الإنتخابات الإسرائيلية، قال جنبلاط: "الإنتخابات الإسرائيلية لن تغيّر شيئاً وأعتقد أن بنيامين نتنياهو سيبقى بالحكم ويكفي بالأمس تأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنتنياهو". ورأى أن "أميركا اليوم ليست كما كانت منذ سنوات وأن الديمقراطية متراجعة في كل مكان".

وقال: "ترامب "مش فارقة معو كل المنطقة" فمصالحه الاقتصادية الكبرى مؤمنّة كذلك النفط والغاز واستمرار الحرب يعني استمرار الصناعات العسكرية".

وأضاف: "أراقب المحور الإسرائيلي وحاخام إسرائيلي قال إن الهدف بعد إيران هو تركيا ولا حدود لهذا المحور وأتمنى على بعض الدول التي وقعت الاتفاقات الإبراهيمية أن تستعين بالمبادىء الأساسية للإتفاق كالسلام وحوار الأديان".

أخبار لبنان

وليد جنبلاط

حزب الله

المتفجرات

إيران

إسرائيل

الجنوب

LBCI التالي
وزارة الاقتصاد وبلدية حاصبيا تنفّذان جولات رقابية مشتركة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك
مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
14:43

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق لحزب الله المطالبة باسترجاع المتفجرات التي ضبطها الجيش عند ضهر البيدر ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة

LBCI
خبر عاجل
14:45

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": لا نستطيع أن نبقى دائما ساحة مواجهة وساحة معركة لإيران ضد إسرائيل أو لتحسين شروط ايران في مضيق هرمز

LBCI
خبر عاجل
14:50

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله

LBCI
خبر عاجل
15:02

وليد جنبلاط لـ"عشرين 30": نريد الهدنة وإمكانية تعديل اتفاق الإطار ولا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجددًا في حروب لا علاقة لنا بها والخسائر ستكون فادحة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
23:59

لبنان تلقّى نصائح من الوفود التي زارته محذرة من الانزلاق إلى مغامرة جديدة (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
23:38

موضوع متفجرات ضهر البيدر قيد المعالجة الحثيثة ولا تهاون (الأنباء الالكترونية)

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 20-10-2026

LBCI
اقتصاد
16:54

وزارة الاقتصاد وبلدية حاصبيا تنفّذان جولات رقابية مشتركة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

جنبلاط زار قائد الجيش: ضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية

LBCI
فنّ
2026-10-15

"على سهل النغم" في تربل البقاعية... حين يحوّل الكونسرفتوار الثقافة والموسيقى إلى نهج تنموي

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-12

محافظ بيروت طلب من قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي إخلاء موقت للأبنية التي طالها العدوان الاسرائيلي في بيروت

LBCI
رياضة
2026-09-13

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار

LBCI
أخبار دولية
13:21

فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟

LBCI
أخبار دولية
13:12

من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
13:10

نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:26

وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
03:39

معلومات الـLBCI: نفق داخل حرش يقع بين منطقتَي الفنار والزعيترية والاجهزة المختصة تتحرك

LBCI
أخبار لبنان
09:15

الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة

LBCI
حال الطقس
02:30

استقرار نسبيّ قُبيل تساقط امطار

LBCI
أمن وقضاء
12:53

قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني

LBCI
أخبار لبنان
08:25

عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
03:59

معلومات الـLBCI: عناصر من فوج الهندسة في الجيش اللبناني يتوجّهون إلى الحرش الواقع بين الفنار والزعيترية للكشف على الموقع الذي لم تتحدّد طبيعته بعد وما إذا كان نفقاً أو مجرّد حفرة عميقة ولا يمكن في هذه المرحلة الجزم بطبيعة استخدامه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More