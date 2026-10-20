حبيب: لإلغاء شرط العزوبية للمرأة في التقدّم إلى مباراة الدخول في السلك الديبلوماسي والقنصلي

دعا رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب في بيان، إلى "إلغاء شرط العزوبية المفروض على النساء الراغبات في التقدّم إلى مباراة الدخول في السلك الديبلوماسي والقنصلي"، معتبرًا أنّ "الحالة العائلية لا يجوز أن تكون عائقًا أمام خدمة الوطن".



وقال: "تتمتّع المرأة اللبنانية بالقدرات والكفاءات والمؤهلات نفسها التي يتمتّع بها الرجل، وقد أثبتت جدارتها في مختلف ميادين العمل والمسؤولية. ومن غير المقبول أن تُحرم المرأة المتزوجة من فرصة التقدّم إلى مباراة تُتاح للرجل المتزوج، فيما ينبغي أن يكون المعيار واحدًا للجميع: الكفاءة والاستحقاق والقدرة على أداء الواجب".



وأضاف: "إنّ متطلبات العمل الديبلوماسي، من سفر وإقامة في الخارج والتزام المهمات الرسمية، يجب أن تُطبّق على النساء والرجال بالتساوي، بعيدًا من أي تمييز مرتبط بالجنس أو الحالة العائلية".



وطالب مجلس النواب "بإقرار قانون يُلغي هذا الشرط صراحةً، ويكرّس حق المرأة في الترشّح، سواء أكانت عزباء أم متزوجة، وفق شروط موحّدة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص".



وختم: "ان إنصاف المرأة مسؤولية وطنية، ولبنان يحتاج إلى كفاءات جميع أبنائه وبناته. فالزواج لا ينتقص من كفاءة المرأة، ولا يجوز أن يحرمها القانون فرصةً يمنحها للرجل".