أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حبيب: لإلغاء شرط العزوبية للمرأة في التقدّم إلى مباراة الدخول في السلك الديبلوماسي والقنصلي

أخبار لبنان
2026-10-20 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حبيب: لإلغاء شرط العزوبية للمرأة في التقدّم إلى مباراة الدخول في السلك الديبلوماسي والقنصلي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حبيب: لإلغاء شرط العزوبية للمرأة في التقدّم إلى مباراة الدخول في السلك الديبلوماسي والقنصلي

دعا رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب في بيان، إلى "إلغاء شرط العزوبية المفروض على النساء الراغبات في التقدّم إلى مباراة الدخول في السلك الديبلوماسي والقنصلي"، معتبرًا أنّ "الحالة العائلية لا يجوز أن تكون عائقًا أمام خدمة الوطن".

وقال: "تتمتّع المرأة اللبنانية بالقدرات والكفاءات والمؤهلات نفسها التي يتمتّع بها الرجل، وقد أثبتت جدارتها في مختلف ميادين العمل والمسؤولية. ومن غير المقبول أن تُحرم المرأة المتزوجة من فرصة التقدّم إلى مباراة تُتاح للرجل المتزوج، فيما ينبغي أن يكون المعيار واحدًا للجميع: الكفاءة والاستحقاق والقدرة على أداء الواجب".

وأضاف: "إنّ متطلبات العمل الديبلوماسي، من سفر وإقامة في الخارج والتزام المهمات الرسمية، يجب أن تُطبّق على النساء والرجال بالتساوي، بعيدًا من أي تمييز مرتبط بالجنس أو الحالة العائلية".

وطالب مجلس النواب "بإقرار قانون يُلغي هذا الشرط صراحةً، ويكرّس حق المرأة في الترشّح، سواء أكانت عزباء أم متزوجة، وفق شروط موحّدة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص".

وختم: "ان إنصاف المرأة مسؤولية وطنية، ولبنان يحتاج إلى كفاءات جميع أبنائه وبناته. فالزواج لا ينتقص من كفاءة المرأة، ولا يجوز أن يحرمها القانون فرصةً يمنحها للرجل".

أخبار لبنان

لإلغاء

العزوبية

للمرأة

التقدّم

مباراة

الدخول

السلك

الديبلوماسي

والقنصلي

LBCI التالي
مصلحة الليطاني: تحويل مياه نبع الزرقاء إلى معامل التوليد الكهرومائي وتوقف تغذية مشروع ري القاسمية ورأس العين منها
جدول جديد لأسعار المحروقات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-10-12

عز الدين تتقدّم باقتراح قانون لإلغاء شرط العزوبية للالتحاق بالسلك الخارجي: لضمان المساواة في الوظائف العامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-14

كلية العلوم: إجراء مباراة الدخول إلى مرحلة الإجازة بمشاركة أكثر من 3500 مرشّح في أجواء هادئة ومنظمة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-21

وزارة الزراعة تعلن مواعيد مباريات الدخول إلى المدارس الزراعية الفنية للعام 2026-2027

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-31

انطلاق مباراة لبنان والصين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة العالم لكرة السلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:01

الرئيس عون استقبل السفير السعودي: اللبنانيون ينتظرون عودة أبناء المملكة الى زيارة الربوع اللبنانية وعودة الطيران السعودي

LBCI
أخبار لبنان
03:03

مصلحة الليطاني: تحويل مياه نبع الزرقاء إلى معامل التوليد الكهرومائي وتوقف تغذية مشروع ري القاسمية ورأس العين منها

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:58

استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-09

قوى الأمن الداخلي تقطع طريق رياض الصلح في صيدا في الاتجاهين اثر الانذار الإسرائيلي باستهداف مركز "القرض الحسن"

LBCI
خبر عاجل
14:50

وليد جنبلاط لـ "عشرين 30": لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
2026-10-15

قبرص تعرض استضافة مركز عمليات للبعثة الأوروبية الجديدة في لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:36

الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عودة السوريين من لبنان... من عبور الحدود إلى تحدّي الاستقرار والإعمار

LBCI
أخبار دولية
13:21

فرنسا بعد خطاب ماكرون… إلى أين تتّجه البلاد؟

LBCI
أخبار دولية
13:12

من اليمن إلى طهران والخليج.. المنطقة على مفترق النار والدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
13:10

نتنياهو يوظّف دعم ترامب انتخابياً.. والشارع الإسرائيلي بين التهديدات ورفض الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

نفق بين الفنار والجديدة.. ماذا بداخله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

الدولة تستنفر في ملاحقة أحداث ضالع فيها حزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النّشرة المسائيّة 19-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

معلومات للـLBCI عن نفق رويسات الفنار...اليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
07:26

وحدات مختصّة من الجيش تكشف أنّ نفق منطقة الفنار لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري

LBCI
أخبار لبنان
09:15

الـLBCI ترافق الجيش اللبناني في جولة الى النفق المكتشف بين منطقة الفنار والجديدة

LBCI
أمن وقضاء
12:53

قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني

LBCI
أخبار لبنان
08:25

عون خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً: لضبط الأمن ومصادرة الأسلحة وتعزيز انتشار الأجهزة الأمنية في القرى الجنوبية

LBCI
حال الطقس
01:58

استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 20-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:14

الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More