باسيل يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في مقر إقامته في بيروت أمس، يرافقه الدكتور طارق صادق.



وتناول اللقاء، وفق بيان عن اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة والدول العربية، في ظل التحديات الراهنة وإنعكاساتها على الإستقرار الداخلي.



كما تطرق المجتمعون إلى دور جامعة الدول العربية في دعم لبنان، وتعزيز الإستقرار وحماية السيادة الوطنية، إضافة إلى أهمية تكثيف الجهود الديبلوماسية العربية لمواكبة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.