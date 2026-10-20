مجلس النواب جدّد انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية مع تعديلات طفيفة

جدّد مجلس النواب انتخاب هيئة مكتبه، في جلسة استغرقت نحو 15 دقيقة، وتضم أميني السر النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن، والمفوضين الثلاثة النواب ميشال موسى وأغوب بقرادونيان وعبد الكريم كبارة.



كما جدّد المجلس انتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، مع إدخال تعديلات طفيفة على تشكيلاتها، شملت حلول النائبة حليمة قعقور مكان النائب إبراهيم كنعان في لجنة الإدارة والعدل، والنائب أكرم شهيب مكان النائب هادي أبو الحسن في لجنة الزراعة والسياحة، والنائب بلال الحشيمي مكان النائب إبراهيم الموسوي في لجنة حقوق الإنسان، والنائبة نجاة عون مكان النائب أشرف بيضون في لجنة تكنولوجيا المعلومات.