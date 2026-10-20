الحجار شارك في افتتاح معرض "ميليبول قطر 2026" والتقى عددا من اللبنانيين المشاركين

شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في افتتاح فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، بحضور وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.



ويجمع المعرض كبرى الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن والسلامة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل الأمن الداخلي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمؤسسات المعنية.



وكانت فرصة للوزير الحجار للقيام بجولة في أجنحة المعرض، حيث التقى عددا من اللبنانيين المشاركين، واستمع إلى شروحات حول طبيعة مشاركتهم وأهمية حضورهم في هذا الحدث الدولي الذي يجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات متخصصة في تطوير القدرات الأمنية والتكنولوجية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.



وأعرب الوزير الحجار عن تقديره للدور الريادي للبنانيين، ولا سيما الشابات والشباب منهم في مختلف المجالات، مثمّنا حضورهم الفاعل واللافت ودورهم المتميز في الفعاليات العربية والدولية، وما يعكسه ذلك من كفاءة وخبرة وقدرة على مواكبة التطورات والابتكار.