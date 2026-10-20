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عدوان تقدّم باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التجديد في السلطة
أخبار لبنان
2026-10-20 | 06:52
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عدوان تقدّم باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التجديد في السلطة
قدّم النائب جورج عدوان، باسم كتلة "الجمهورية القوية" اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تقصير ولاية المجلس النيابي.
وقال عدوان في تصريح له من المجلس: "كلنا نعرف أن المجلس النيابي مدّد لنفسه، ونحن كنا تمنّينا في وقتها أن يكون التمديد لمدة قصيرة، لكن مُدّدت الولاية لفترة نعتبرها طويلة. واليوم كل المؤشرات تشير إلى أن الظروف لن تتغير في المدى المنظور، وكأنه مطلوب أن يبقى هذا المجلس النيابي ممدّداً له إلى أمد لا أحد يعرف إلى متى".
وأضاف: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التجديد في السلطة، وأحوج ما نكون إلى إجراء انتخابات، خصوصاً حول المواضيع الأساسية التي لا يتفق حولها اللبنانيون. وبالتالي، تقدّمنا اليوم باقتراح قانون لتقصير مدة ولاية المجلس، لأن تداول السلطة مهم، والأهم أن هناك قضايا وطنية مهمة، منها السلاح واسترداد الدولة قرارها ووقف هذه الفوضى".
وتابع: "لقد قصّرنا المدة لإجراء انتخابات تكون الطروحات الأساسية فيها مبنية على الخيارات، ولتنشأ أكثرية يقرر اللبنانيون من خلالها ماذا يريدون: هل يريدون أن نبقى في الوضع الذي نحن فيه؟ هل يريدون أن يبقى هذا التفلت؟ وهل نريد أن يبقى الوضع الاقتصادي على كف عفريت لأنه لا يوجد استقرار؟".
واعتبر عدوان أن على اللبنانيين أن يقولوا ماذا يريدون وأن يحددوا خياراتهم، قائلا: "فلنذهب إلى الانتخابات، فالقانون موجود، وفي آخر جلسة أشار وزير الداخلية إلى أن لديه كل الاستعداد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وأكد أن "طرح هذا الاقتراح يأتي من أجل تداول السلطة، وهو سبب دستوري، إلى جانب سبب وطني يتمثل في ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة عبر خيارات يحددها الشعب اللبناني".
أخبار لبنان
الجمهورية القوية
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