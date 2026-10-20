أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها

أخبار لبنان
2026-10-20 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة قرارات تقضي بتعليق تداول منتجات محددة من الألبان والأجبان لثلاثة معامل مختلفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك. 

وجاءت هذه القرارات بناءً على نتائج تحاليل مخبرية أثبتت عدم مطابقة عينات من منتجات هذه المعامل للمواصفات القياسية اللبنانية.

وقد شملت القرارات الإجراءات التالية:

أولاً: معمل "ميرال تعنايل" في قب الياس - قضاء زحلة

المنتجات المخالفة: أجبان من أنواع (فيتا، دوبل كريم) وسلعة اللبنة

سبب المخالفة: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات من هذه المنتجات وجود مادة النشاء واحتوائها على زيوت نباتية.

الإجراء المتخذ: تعلق التداول بكل المنتجات المذكورة لهذا المعمل في الأسواق اللبنانية. كما طُلب من المعمل سحب منتجاته المعروضة للبيع، واعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال فترة ثلاثة أيام تمهيداً لإجراء إتلافها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

ثانياً: معمل "سنتر ميلك تعنايل" في قب الياس - قضاء زحلة

المنتجات المخالفة: أجبان من أنواع (حلوم، دوبل كريم، عكاوي تشيكي) وسلعة اللبن.

سبب المخالفة: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات من هذه الأجبان واللبن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الناتجة عن وجود مادة النشاء (في أنواع الحلوم والدوبل كريم) واحتوائها على زيوت نباتية (في أنواع الدوبل كريم، العكاوي التشيكي، واللبن).

الإجراء المتخذ: تعلق التداول بكل المنتجات المذكورة لهذا المعمل في الأسواق اللبنانية.

ثالثاً: معمل "المختار للألبان والأجبان" في حوش السيد علي - قضاء الهرمل

المنتجات المخالفة: جبنة عكاوي تشيكي.

سبب المخالفة: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات من جبنة العكاوي التشيكي عدم مطابقتها للمواصفات من الناحية الجرثومية.

الإجراء المتخذ: تعلق التداول بمنتج جبنة العكاوي التشيكي لهذا المعمل في الأسواق اللبنانية. كما طُلب من المعمل سحب منتجاته المعروضة للبيع، واعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال فترة ثلاثة أيام تمهيداً لإجراء إتلافها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

أخبار لبنان

وزارة الاقتصاد

ألبان

أجبان

معامل

قب الياس

حوش السيد

LBCI التالي
مفتي زحلة ومفتي بعلبك في زيارة للقاضي الحاج للبحث في ملفات عديدة
عدوان تقدّم باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب: نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التجديد في السلطة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-18

الجمارك داهمت ثلاثة معامل لصناعة الأجبان والألبان في قبّ الياس

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

وزارة الاقتصاد: قرارات تعليق تداول بحق 17 مؤسسة لعدم تطابق منتجاتها مع المواصفات

LBCI
أمن وقضاء
2026-10-12

وزارة الاقتصاد تعيد السماح بتداول لبنة "مزارع زمان" بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات

LBCI
أمن وقضاء
2026-09-22

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:23

إشكال بين عائلتين داخل محكمة جنايات طرابلس على خلفية محاكمة في قضية قتل

LBCI
أمن وقضاء
09:06

الاعلان عن منحة بـ10 ملايين دولار للعاملين في "الميدل ايست"... الحوت: استمرارية العمل مضمونة رغم الظروف

LBCI
أخبار لبنان
08:48

وزير الدفاع يثمّن دعم صربيا للجيش اللبناني

LBCI
اقتصاد
08:44

المجلس الدستوري يبطل المادة الثالثة من قانون تعديل قانون إصلاح المصارف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-17

وكالة إيرانية: أجزاء من مضيق هرمز ستغلق لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" تتعلق بسلامة الملاحة البحرية مع إجراء الحرس الثوري مناورات بحرية في المضيق

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-08

أرسلان: اتفاق الاطار استسلام كامل للعدوان المستمر على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-05

متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف النزوح السوري مع الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-03

علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:08

Beef Brochettes على طريقة الشيف فادي زغيب... إليكم خطوات التحضير (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
07:52

باراك: ترامب يدعم السعودية ومستعد لتوفير الدعم اللوجستي

LBCI
أخبار دولية
07:42

زيلينسكي يتهم واشنطن بتعمّد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية

LBCI
أخبار دولية
07:18

بقائي ردا على التهديدات الأميركية المتعلقة بضرب المنشأة النووية في "جبل كلنك": سنرد بالمثل إن لم يكن الرد أكثر قسوة

LBCI
أخبار دولية
07:09

روبيو: ترامب "منزعج" من الاتهامات الموجهة إليه بتعمد إلحاق الأذى بأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:54

ترامب يحمل الهجرة مسؤولية التظاهرات العنيفة في فرنسا ويدعو أوروبا لإغلاق حدودها

LBCI
أخبار لبنان
06:39

فهمي من صور: ما يتعرض له المواطنون في الجنوب غير مقبول ودعم لبنان بداية مشوار وليس نهايته

LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مغارة جعيتا جاهزة للاستثمار... وهذا ما عليكم معرفته

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:59

وزارة الاقتصاد تعلّق تداول منتجات ألبان وأجبان لثلاثة معامل في قب الياس وحوش السيد وتأمر بسحبها وإتلافها

LBCI
حال الطقس
01:58

استقرار نسبي اليوم... وأمطار رعدية محلية متوقعة غداً الأربعاء

LBCI
أمن وقضاء
12:53

قائد الجيش تفقَّد أنشطة تمرين PEGASUS CEDAR 2026 المشترَك بين الجيشَين اللبناني والبريطاني

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 20-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
16:33

جنبلاط لـ"عشرين 30": لا يحقّ لحزب الله أن يطالب باسترجاع المتفجرات... ولا نستطيع أن نبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
12:14

الأمين العام لجامعة الدول العربية إلتقى رجي: قلقون من أن تأتي أي تسوية محتملة في المنطقة على حساب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:07

مجلس النواب جدّد انتخاب هيئة مكتبه وأعضاء اللجان النيابية مع تعديلات طفيفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More