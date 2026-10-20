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وزيرة البيئة توقّع مذكرات لتجهيز مراكز فرز في عكار

أخبار لبنان
2026-10-20 | 08:06
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وزيرة البيئة توقّع مذكرات لتجهيز مراكز فرز في عكار
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وزيرة البيئة توقّع مذكرات لتجهيز مراكز فرز في عكار

وقّعت وزيرة البيئة تمارا الزين مذكرات تفاهم مع بلديات تكريت وحلبا وعندقت لتجهيز مراكز لاستلام وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير في عكار، في إطار جهود الوزارة لتطوير إدارة النفايات الصلبة وتعزيز الفرز من المصدر والحدّ من التلوث.

 

وجرى التوقيع في وزارة البيئة مع رئيسة بلدية تكريت الدكتورة هلا العبد الله، ورئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي، ورئيس بلدية عندقت طاني حنا.

 

وأكدت الزين أنّ هذه الخطوة تترجم الإصلاحات التي شهدها قطاع النفايات الصلبة خلال السنة الماضية، من تحديث الاستراتيجية الوطنية إلى إقرار قانون استرداد الكلفة و تعيين  وتفعيل دور الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، مشدّدة على أنّ "قيمة هذه الإصلاحات تكمن في تحويلها إلى عمل ملموس يحسّن أداء مرافق الفرز والمعالجة، ويدعم البلديات في تحمّل مسؤولياتها، وصولاً إلى حصر الطمر بالعوادم".

وأوضحت أنّ معالجة الاختلالات المتراكمة بعد سنوات طويلة من الفوضى تتطلّب مساراً تدريجياً يمتدّ على سنوات، يجمع بين تأمين التجهيزات وبناء قدرات البلديات وتدريب العاملين وتعزيز مشاركة المواطنين في الفرز من المصدر، لضمان استدامة الحلول المحلية وفاعليتها. وأضافت:  نطلق قريباً جداً في المرحلة التالية مبادرة لدعم البلديات المتضررة من العدوان الاسرائيلي".

 

وتندرج مذكرات التفاهم ضمن مشروع "الحدّ من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال إدارة النفايات في اقتصاد دائري". الذي تنفّذه وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، بتمويل من مرفق البيئة العالمي عبر البنك الدولي. ويهدف إلى خفض انبعاثات هذه الملوثات الناجمة عن الإدارة غير السليمة للنفايات الصلبة، من خلال تعزيز الفرز من المصدر واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير.

 

ويأتي اختيار البلديات الثلاث بعد دعوة لتقديم الطلبات، أعقبتها مراحل تقييم إداري وفني وكشوفات ميدانية على المواقع المقترحة. وتحدّد المذكرات إطار التعاون لتجهيز المراكز وتشغيلها وإدارتها وفق المعايير الفنية والبيئية المعتمدة، على أن تنجز البلديات الأعمال التحضيرية في المواقع، ويتولّى المشروع توريد المعدات وتركيبها.

 

وتشمل تجهيزات كل مركز طاولات للفرز، وحاويات وأقفاصاً للتخزين، وميزاناً صناعياً ومكبساً، ومعدات للحماية والسلامة، ومركبة لنقل المواد، وحاويات للفرز من المصدر، إضافة إلى نظام للطاقة الشمسية وتجهيزات أخرى لدعم التشغيل.

 

ويترافق تجهيز المراكز مع تدريب العاملين على تشغيل المعدات وإدارتها والالتزام بالمتطلبات البيئية والاجتماعية قبل بدء العمل الفعلي، وتنفيذ أنشطة توعية لتعريف السكان بالمراكز وتشجيعهم على الفرز من المصدر.

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