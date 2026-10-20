الرئيس عون اتصل بوزير الصحة مثنيا على عمله وإجراءاته الإصلاحية فى ملف الدواء

أفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أجرى اتصالاً بوزير الصحة ركان ناصر الدين مثنيا على عمله وإجراءاته الإصلاحية فى ملف الدواء وأكد حرصه على سلامة وصحة المواطنين ودعمه له في هذا المسار.