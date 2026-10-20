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لقاء بين وزيري الداخلية اللبنانيّ والقطريّ واتفاق على تشكيل لجنة بين الوزارتين

أخبار لبنان
2026-10-20 | 08:35
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لقاء بين وزيري الداخلية اللبنانيّ والقطريّ واتفاق على تشكيل لجنة بين الوزارتين
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لقاء بين وزيري الداخلية اللبنانيّ والقطريّ واتفاق على تشكيل لجنة بين الوزارتين

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار لقاء مع وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في حضور أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف. 

 

وتمت مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

 

وشكر الوزير الحجار لنظيره القطري دعم دولة قطر الدائم للبنان، مثمّنا وقوفها إلى جانبه، ومؤكدا أهمية التضامن العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

 

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين، تتولى متابعة ملفات التعاون الأمني المشترك، وتنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.

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