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الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة

أخبار لبنان
2026-10-21 | 03:27
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الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة
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الرئيس نواف سلام: حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة لذلك نحتاج إلى اقتصاد يحمي المرأة

أكّد الرئيس نواف سلام ألّا اقتصاد يستعيد عافيته في ظل هدر طاقات بعض النساء والموهبة لا تكفي في ظل اعتراضها.

 

وشدد، خلال افتتاح المؤتمر الثالث عشر للمرأة، على الحاجة إلى اقتصاد يحمي المرأة ويجعل فرص اندماجها عملًا فعليًا.

 

وقال: “المسؤولية الأولى تقع علينا مجتمعًا ودولة في مساعدة الدولة في التعافي ما يؤثّر على المرأة والاستقرار الحقيقيّ هو إمكان التخطيط للغد من دون خوف في ظل وضع قرار الحرب والسلم في يد الدولة”.

 

وأضاف: “حقوق النساء معيار أساسيّ لبناء الدولة ففي ظل التهجير كانت المرأة أولى من يتحمّل مسؤوليتها ومسؤولية عائلتها ومن واجب الدولة أن تضمن للمرأة أن لا تحتاج إلى بطولات يومية”.

 

وتساءل: “هل نغيّر الممارسات التي تحمّل المرأة أوّلًا الأعباء وتجعلها آخر من يحصل على الفرص؟

 

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