إفرام يحذّر من منصّات وهمية ومشبوهة تنتحل اسمه

جدّد النائب نعمة إفرام تحذيره من" منصّات وهمية ومشبوهة تنتحل اسمه، وتروّج أخبارًا وصورًا مزوّرة، من بينها حوار تلفزيوني مفبرك يجمعه بوزير المال، بهدف استدراج المواطنين وإيهامهم بإمكان تحقيق أرباح خيالية، وصولًا إلى الاستيلاء على أموالهم".

وتوجّه إفرام إلى المواطنين، في بيان، بالقول: "احذروا فخّ منصّات التداول المشبوهة التي تنتحل اسمي لتبيعكم وهم الربح السريع وتسلبكم أموالكم".

وأكد "متابعته اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وملاحقة الجهات المتورّطة قضائيًا”.

وحذّر من "الانجرار وراء هذه الادعاءات المضلّلة أو الوثوق بمحتوى مزوّر يُستخدم للإيقاع بالضحايا".