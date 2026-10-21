عرض للتعاون بين وزارة العمل ومصرف الإسكان

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد من المصرف، وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة، حيث جرى عرض لنشاط مصرف الإسكان في المرحلة الراهنة والتحديات التي يواجهها.

وقال حبيب بعد اللقاء: لقد تشرفنا بمقابلة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وتبادلنا وجهات النظر في شأن المواضيع المشتركة والعلاقات التي تربط مصرف الإسكان بوزارة العمل، لا سيما ما يتعلق بشهادات الإيداع التي تُمنح من قِبل الوزارة بواسطة مصرف الإسكان للعمال الأجانب.

وأضاف: كانت الآراء متطابقة، ولدينا مشاريع مشتركة للمستقبل سنكلّلها في العام المقبل. علماً أن التنسيق تام، والتواصل قائم بيننا وبين وزارة العمل بوجود شخصية مثل الدكتور محمد حيدر. فله الشكر لما يقوم به من أعمال جبّارة ومهمة.